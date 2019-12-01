Власти уточнили число пассажиров в разбившемся в Забайкалье автобусе

Всего 41 человек были в рейсовом автобусе, упавшем с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае, передает ТАСС со ссылкой на главу Сретенского района региона Алексея Закурдаева.

До этого сообщалось, что в транспортном средстве находилось 43 человека и один водитель.

В свою очередь исполняющий обязанности вице-премьера Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрей Гурулев подтвердил, что на автобус «Сретенск - Чита» было реализовано 40 билетов.

Как известно, в результате ДТП погибли 19 человек. Кроме того, с различными повреждениями было госпитализировано 18 пассажиров.

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