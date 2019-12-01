Стало известно, что рейсовый автобус в Забайкалье упал в реку

Рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося тяжело пострадали семь человек.

«На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

На место уже отправились сотрудники ДПС.

Причины аварии выясняются.

Как стало известно, всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.

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