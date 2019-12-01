Стало известно, что рейсовый автобус в Забайкалье упал в реку
close
Рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.
Согласно предварительным данным, в результате случившегося тяжело пострадали семь человек.
«На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.
На место уже отправились сотрудники ДПС.
Причины аварии выясняются.
Как стало известно, всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: