Как минимум 27 россиян госпитализированы после ДТП в Доминикане

В туристическом агентстве Anex Tour заявили, что по меньшей мере 27 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, находятся в настоящее время в медицинских учреждениях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя турагентства, Валерию Ферафонтову.

По ее словам, пострадавшие находятся в сознании, и о их критическом состоянии речи не идет.

Ферафонтова также отметила, что в агентстве пока не могут подтвердить появившуюся в ряде СМИ информацию об ампутации обеих рук одной из пострадавших россиянок, так как официальной информации от врачей по этой ситуации не поступало.

ДТП с участием автобуса, в котором находилось 39 россиян, произошло во вторник, 26 ноября, неподалеку от города Игуэй. Автобус с туристами направлялся в аэропорт. Он перевернулся, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки, в автобусе также находились дети.

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