Подростки сбили полицейского в Подмосковье

Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление СК РФ по Московской области.

В ГСУ отметили, что подростки в возрасте 17 и 16 совершили наезд на полицейского, который пытался воспрепятствовать уходу правонарушителей от преследования.

Водитель не реагировал на неоднократные требования остановиться, поэтому, на помощь полицейским пришли сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования.

По факту наезда на полицейского проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного сотруднику.