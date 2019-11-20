Автомобилисты России выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

В нескольких городах России одновременно образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Так, десятки человек выстроились в очередь к наркологическому диспансеру в Воронеже. Отмечается, что по новым правилам цены на справки вырастут в городе «примерно в пять раз».

Подобная картина наблюдается также в Ярославле, где по сообщениям СМИ, стоимость медсправок вырастет в 14 раз.

Кроме того, в Оренбурге у одного из местных диспансеров сегодня насчитывалось полсотни человек.

Ранее в СМИ появилась информация об изменении правил медосвидетельствования водителей. Так, россиян обяжут сдавать дополнительные анализы, что привет к подорожанию цен на справки.

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