В Москве сотрудник ДПС сбил женщину
Сотрудник ДПС сбил женщину в Москве, передает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Вешняковской в Восточном административном округе.
68-летняя женщина переходила дворовой проезд, выйдя из-за припаркованной машины.
В результате аварии пострадавшая получила перелом ноги, она госпитализирована.
Уточняется, что сотрудник ДПС находился в свободном от службы времени.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.