В Москве сотрудник ДПС сбил женщину

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Сотрудник ДПС сбил женщину в Москве, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Вешняковской в Восточном административном округе.

68-летняя женщина переходила дворовой проезд, выйдя из-за припаркованной машины.

В результате аварии пострадавшая получила перелом ноги, она госпитализирована.

Уточняется, что сотрудник ДПС находился в свободном от службы времени.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.