Стали известны подробности подрыва автомобиля под Киевом

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Стали известны детали ЧП с подрывом автомобиля под Киевом, в результате которого скончался один человек. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что транспортное средство, на крышу которого мотоциклист бросил взрывное устройство, принадлежало директору фармацевтической компании Игорю Сало.

Отмечается, что в результате ЧП погиб охранник Сало. Сам предприниматель и его водитель доставлены в больницу с травмами.

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