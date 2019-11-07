Стали известны подробности подрыва автомобиля под Киевом
Стали известны детали ЧП с подрывом автомобиля под Киевом, в результате которого скончался один человек. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что транспортное средство, на крышу которого мотоциклист бросил взрывное устройство, принадлежало директору фармацевтической компании Игорю Сало.
Отмечается, что в результате ЧП погиб охранник Сало. Сам предприниматель и его водитель доставлены в больницу с травмами.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Появилось видео с моментом подрыва автомобиля под Киевом