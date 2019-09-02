ЦБ предложил предать правительству функции в сфере техосмотра авто

Банк России предложили передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что в июне в закон о техосмотре внесли изменения, согласно которым, нужно будет фотографировать диагностику автомобиля, а также отмечать геолакацию и время прохождения ТО. Кроме того, к лету 2020 года операторам необходимо будет провести переаккредетацию.

РСА необходимо будет провести проверку центров технического обслуживания автомобилей, а ко второму полугодию 2021 года проверить более пяти тысяч операторов.

В ЦБ заявили, что у РСА нет финансовых и фактических возможностей для проведения таких проверок в отведенное время.

Это может привести к потере стабильности на рынке техосмотра и ОСАГО, так как автомобилисты не будут оформлять диагностические карты.

В РСА согласны, что у них недостаточно нужных мощностей, однако они ищут возможности для исправления ситуации без передачи полномочий.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила штрафы за фальшивый техосмотр.