Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
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Шесть человек, в том числе два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональное отделение МВД. передает РИА «Новости».
По информации ведомства, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу в Москве.