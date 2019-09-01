Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском

Шесть человек, в том числе два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональное отделение МВД. передает РИА «Новости».

По информации ведомства, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу в Москве.