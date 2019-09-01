Новые правила оформления ДТП вступили в силу в России

С 1 сентября 2019 года россияне смогут регистрировать свои аварии без участия полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, оформить европротокол можно будет в госуслугах.

Однако, как рассказали в Минкомсвязи страны теоретически закон вступает в силу в День знаний, но с 1 сентября, скорее всего, воспользоваться этой возможностью пока не удастся по техническим причинам.

Ранее в Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов.

Согласно законопроекту, штраф будет сниматься, если на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации нарушения не появилась информация.