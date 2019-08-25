Появилось видео обрушившегося моста в Харькове

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В Сети появилось видео моста, который 25 августа наполовину обрушился в Харькове. Видео опубликовала Национальная полиция страны.

На кадрах видно, что асфальт и конструкции одной из полос упали вниз, образовав дырку. Длина упавшего участка дороги составляет около 300 метров. Уточняется, что обрушилась сторона моста от рынка «Лост» в сторону поселка Песочин.

По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Харькове.