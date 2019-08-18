30 штрафов получил водитель, попавшего в крупное ДТП в Москве автобуса
У водителя туристического автобуса, который в воскресенье, 18 августа попал в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве, было 30 штрафов. Об этом передает твиттер «Московский транспорт».
Сообщается, что эти штрафы получил за нарушение правил дорожного движения. Среди них — несоблюдение требований знаков дорожного движения и превышение скорости.
Как известно, виновником аварии стал водитель 1972 года рождения, гражданин Молдовы.
Ранее назвали причину крупного ДТП в Москве с участием водителя автобуса.