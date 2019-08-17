Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось

Число пострадавших в результате ДТП под Тулой с участием междугороднего микроавтобуса увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.

До этого сообщалось о 11 пострадавших.

Как отмечается, восемь человек из 12 были госпитализированы, в том числе один ребенок.

Уточняется, что состояние всех пострадавших стабильное, четверых уже отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее источник рассказал, что погибший в ДТП под Тулой водитель уснул.