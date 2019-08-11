Два человека погибли в Воронежской области в ДТП
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В результате ДТП на 651-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» погибли два человека. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Согласно полученным данным, авария случилась при столкновении четырех транспортных средств.
Также сообщается, что из-за инцидента пострадали три человека. Они получили телесные повреждения.
Как стало известно, обстоятельства ДТП еще уточняются.
На месте аварии находятся следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции.
Ранее информировали о том, что пять человек погибли в ДТП в Подмосковье.