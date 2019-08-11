Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом передает РЕН ТВ.

Сообщается, что авария произошла с участием трех транспортных средств в связи с нарушением ПДД одним из участников движения.

Как стало известно, столкновение произошло между грузовиком и авто. После удара легковушка вылетела на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус.

По предварительным сведениям, в числе жертв ДТП оказались двое детей.

Также отмечается, что восемь пассажиров микроавтобуса пострадали.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили повреждения в ДТП с автобусом на севере Москвы.