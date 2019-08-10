Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

Как отмечается, в результате аварии пострадали шесть человек.

Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Как подчеркивается, к ДТП привел выезд легковушки на полосу встречного движения. Она столкнулась с «Газелью», которая, в свою очередь, врезалась в еще одну легковушку.

Ранее сообщалось, что под Астраханью 4 человека погибли в ДТП.