МВД: под Астраханью 4 человека погибли в ДТП

Под Астраханью в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, при аварии погибла семья, находящаяся в салоне «Лада Гранта».

Уточняется, что жертвами ДТП оказались 27-летний молодой человек, его супруга, их годовалая дочь и 3-летний сын.

Кроме того, водитель Honda Fit 1990 года рождения направлен в больницу с различными травмами.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная команда отдела МВД России по Ахтубтинскому району Астраханской области.

Ранее сообщалось, что девять человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы.