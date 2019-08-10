Названа причина ДТП с двумя автобусами под Тамбовом

Названа причина произошедшей в Тамбовской области аварии с участием двух автобусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что причиной лобового столкновения автобусов мог стать тот факт, что водитель одного из транспортных средств мог уснуть за рулем.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов.