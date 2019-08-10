В Молдавии полицейские демонтировали российский номер с автомобиля

В Молдавии сотрудники правоохранительных органов открутили российский регистрационный номер с автомобиля жителя. Об этом сообщает Stiri.

По словам владельца транспортного средства, полицейские вели себя агрессивно. Кроме того, при снятии знака автомобильный номер был погнут.

«Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера», — заявил источник.

Он добавил, что не знает, как получить номер обратно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.