Четыре медика получили травмы в Перми из-за ДТП со скорой

В результате ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобиля в Перми травмы получили четыре реаниматолога. Сообщение об инциденте появилось на официальной странице службы в «ВКонтакте».

Как стало известно, машина скорой столкнулась с авто, после чего опрокинулась, а затем врезалась в другую легковушку.

Согласно предварительной информации, у пострадавших медиков зафиксировали состояние средней тяжести. С полученными травмами их уже госпитализировали.

Отмечается, что медики направлялись по вызову к пациенту.

В связи с инцидентом к нему пришлось назначить другую бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 18 раненых в ДТП на Ставрополье.