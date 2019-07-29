Альтернативное наказание за оставление места ДТП предложили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова заявила, что депутаты ГД от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий альтернативное наказание за оставление места ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту, водители за оставление места ДТП, которое не повлекло за собой серьезных последствий, должны будут заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Помимо этого, в качестве наказания водителя могут лишить прав сроком до полутора лет либо же наложить арест до 15 суток.

Уточняется, что на настоящий момент по закону водителя могут только лишить прав или арестовать на 15 суток.

Также в проекте отмечается, что водитель имеет право оставить место ДТП, если пострадавшему требуется срочная медицинская помощь или если в машине находится женщина в предродовом состоянии.

Однако ему надо будет потом доказать в суде свою невиновность, предоставив необходимые доказательства.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП.