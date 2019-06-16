В ЦОДД рассказали о трехкратном снижении количества угонов в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировали о том, что число угонов машин в столичном регионе уменьшилось в три раза. Об этом сообщается в твиттере организации.

Как отмечается, снижение числа угонов связано с камерами видеофиксации, которые установлены на улицах города.

«Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности: угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежедневно каждую машину, проезжающую по столичным улицам, снимают 14 камер.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога.