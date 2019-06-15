Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе.
В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
«По уточненным данным, пострадали девять человек, из них погибли восемь», — добавил источник.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло на МКАД.