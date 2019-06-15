В ГИБДД сообщили подробности о ДТП с влетевшим в остановку грузовиком
В Ленинградской области грузовой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек. Он получил незначительные повреждения, и его жизни ничто не угрожает.
Уточняется, что авария произошла из-за того, что машина совершила касательное столкновение с автобусом, в результате чего от удара грузовик вылетел на автобусную остановку.
На настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что автомобиль упал в реку в центре Москвы.