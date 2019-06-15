Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали семь туристов из России и Узбекистана.
Уточняется, что авария произошла из-за столкновения автобуса со встречной машиной. Всего в ДТП пострадали 11 человек.
Пострадавшие были доставлены в больницы, причем некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Италии перевернулся автобус с россиянами.