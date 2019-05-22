Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне. Видео выложила телерадиокомпания RAI в твиттер.
На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся.
На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Италии перевернулся автобус с 60 туристами.
По предварительным данным, погиб один россиянин, еще 10 человек пострадали.