Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

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В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне. Видео выложила телерадиокомпания RAI в твиттер.

На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся.

На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Италии перевернулся автобус с 60 туристами.

По предварительным данным, погиб один россиянин, еще 10 человек пострадали.