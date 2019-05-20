Авария с семью машинами произошла в Подмосковье

В результате столкновения семи автомобилей на Ярославском шоссе в Подмосковье пострадали восемь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.

Уточняется, что ДТП произошло в городском округе Пушкино Московской области на 36-м километре Ярославского шоссе по направлению к Москве.

«В результате ДТП пострадали восемь человек», — сказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, произошло попутное столкновение одного грузовика и шести легковых автомобилей. Госпитализированы пять человек.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком под Магаданом.