В ГИБДД пояснили предложение о снижении скорости для водителей с детьми

Глава ГИБДД Михаил Черников пояснил предложение снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч, передает РИА «Новости».

По словам Черникова, когда водитель везет ребенка, он должен двигаться безопасно.

«20 километров в час ничего в жизни не дадут, а сохранят жизнь ребенка», — заявил Черников.

Он добавил, что в случае принятия подобного предложения водители будут знать о существующем ограничении с автошколы.

Ранее в ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей с детьми.