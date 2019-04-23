Въезд на вокзал Владивостока перестроили ради лимузина Ким Чен Ына

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Дорожные рабочие «сгладили» въезд на вокзал Владивостока, чтобы его мог преодолеть лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что лимузин Ким Чен Ына не смог бы преодолеть это препятствие из-за длинной колесной базы.

Корреспондент агентства добавил, что от железнодорожных путей приморского вокзала есть только один автомобильный съезд.

Ранее сообщалось, что бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток.