Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

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Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В агентстве уточнили, что автомобиль, вероятно, доставил самолет Ил-76. Также отмечается, что японским журналистам удалось заснять процесс выгрузки транспортного средства из самолета.

Местные СМИ также сообщают, что эту машину заметили в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где, как ожидается, Ким Чен Ын встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В июле прошлого года сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на Lada Priora.