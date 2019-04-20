В ГИБДД рассказали об изменении теоретического экзамена на права
Госавтоинспекция в конце 2019 года планирует увеличить количество вопросов в теоретической части экзамена на водительские права. Об этом сообщил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, передает ТАСС.
Как отмечается, порядок оценки результатов экзамена также планируется изменить. Каждому вопросу будет присвоено определенное количество баллов в зависимости от важности.
«Предположительно, в билете будет большее количество задач — например, 50, а количество баллов в них — 75, экзамен будет считаться сданным при количестве баллов, например, 65», — отметил Гиляков.
Он добавил, что в случае неправильного ответа на некоторые вопросы экзамен может быть прекращен, но таких задач будет мало.
«В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка — только после изменения правил проведения экзаменов... то есть в 2020 году», — уточнил Гиляков.
Ранее сообщалось, что право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить.