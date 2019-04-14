Московских водителей предупредили об апрельском гололеде

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал столичных автомобилистов к осторожности из-за возможного гололеда на дорогах сегодня, 13 апреля. Об этом говорится на странице ЦОДД в твиттере.

«Вот такая середина апреля — сегодня до -2°С, гололед местами и синоптики ждут даже снег», — посетовали в ЦОДД.

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Владельцам машин, которые успели снять зимнюю резину, рекомендуется воздержаться от поездок, а тем, кто не успел поменять резину, посоветовали соблюдать дистанцию.

«Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить — резина на холоде держать не будет. На «зиме» держите дистанцию — на дороге возможен гололед», — говорится в сообщении ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел апрельский снегопад.