Названы самые опасные для водителей регионы России

Краснодарский край стал лидером по числу погибших в ДТП в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в Краснодарском крае в 2018 году в ДТП погибли более 1 тысячи человек.

Как отмечается, на втором месте списка находится Московская области, где за год в авариях погибли 988 человек.

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При этом тройку замыкает Ростовской области, в которой в 2018 году в ДТП погибли 554 человека.

Самым безопасным регионом России в 2018 году стал Чукотский автономный округ, в котором за год жертвами аварий стали два человека.

Ранее СМИ рассказали о динамике смертности от ДТП в России.