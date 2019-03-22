Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО

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Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в министерстве предложили повышать стоимость полиса ОСАГО только за административные правонарушения, включая езду по встречной полосе, проезд на «красный» сигнал светофора и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Слова Моисеева передает ТАСС.

«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения», — сказал замглавы ведомства.

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Моисеев также напомнил, что за вождение транспортного средства в нетрезвом виде водителей лишают прав «больше, чем на год».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер.