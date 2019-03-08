В Домодедово самолет чуть не столкнулся с автомобилем

В столичном аэропорту Домодедово самолет Тюмень — Москва чуть не врезался в машину, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что пилотам самолета пришлось применять экстренное торможение, чтобы не врезаться в проезжающий по полосе автомобиль.

Отмечается, что подрезавшая самолет машина не сбросила скорость, а поехала дальше по своим делам в сторону рулежной дорожки № 1.

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В результате инцидента никто не пострадала, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.