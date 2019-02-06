Подозреваемый в наезде на московского полицейского пойман под Тулой

Подозреваемый в наезде на сотрудника полиции в Северном Бутово задержан на территории Тульской области, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что подозреваемый в наезде на полицейского был найден и задержан менее чем за три часа.

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В ведомстве отметили, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что неизвестный наехал на полицейского в Москве.