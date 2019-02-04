В Подмосковье произошла массовая авария с участием грузовика

На Ярославском шоссе в Мытищах столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии несколько человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на 19 км Ярославского шоссе. Там добавили, что столкнулись один грузовик и пять легковушек.

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«В результате ДТП три человека пострадали», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкнулись восемь машин.