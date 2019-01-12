Дети погибли в смертельном ДТП в Ленинградской области

Крупная авария произошла на трассе А-108 в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ДТП погибли три человека, двое из которых — дети.

«На трассе А-108 между деревнями Пружицы и Корчаны в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека, включая двух детей», — уточнил собеседник агентства.

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Уточняется, что еще четыре человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами.