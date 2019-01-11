СМИ подсчитали количество женщин с водительскими правами в Саудовской Аравии

С момента вступления в силу королевского указа, который разрешил женщинам в Саудовской Аравии получать права, было выдано 40 тыс. водительских удостоверений, сообщает Saudi Gazette.

Также в издании рассказали, что саудовские власти в ближайшее время намерены открыть 14 специальных центров в разных районах страны, в которых женщины смогут обучаться вождению.

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить в конце 2017 года. Соответствующий указ вступил в силу летом 2018 года.