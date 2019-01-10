Поток воды в затопленный Тушинский тоннель остановлен

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Специалисты остановили поток воды в Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе в Москве после снижения уровня воды между двумя шлюзами с пяти до одного метра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Канала им. Москвы.

«По состоянию на 16.30 мск уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около одного метра. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время — до 18.00 — планируется спустить воду до нулевого уровня», — говорится в сообщении.

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Днем 10 января произошло затопление Тушнского тоннеля. В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро «Сокол», а также с внутренней стороны МКАД.

Ранее сообщалось, что затопление Тушинского тоннеля связали с нарушениями при строительстве в 2003 году.