Экс-глава Nissan в суде отверг обвинения

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Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон назвал выдвинутые против него Токийской прокуратурой обвинения в финансовых махинациях ложными, передает японское агентство Kyodo.

Он также заявил, что его нахождение под арестом несправедливо.

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«Я был ложно обвинен, мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба», — сказал Гон.

Сторона обвинения объяснила долгий арест Гона опасениями из-за возможного побега экс-главы Nissan.

Ранее сообщалось, что Токийский суд намерен освободить предполагаемого соучастника экс-главы Nissan.