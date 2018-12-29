В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали дети

В результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным полиции, автобус врезался в столб в городе. Отмечается, что среди пострадавших трое детей.

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«Водитель автобуса гражданин Таджикистана 1965 года рождения столкнулся со светофором, автобус следовал по городскому маршруту №14. <…> По предварительным данным, пострадало 10 человек, из них трое несовершеннолетние. На месте работает семь карет скорой помощи, несколько нарядов ДПС и наши коллеги из МЧС», — рассказал Горелых.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Карелии погиб четырехлетний ребенок.