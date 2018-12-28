Прокуратура проверит перевозку пострадавших в ДТП детей на Алтае
Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила о начале проверки по факту ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали дети, передает ТАСС.
»Прокуратура Зонального района организовала проверку по ДТП с участием транспорта, перевозившего детей», — сообщила Антошкина.
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По ее словам, планируется провести проверку порядка организации перевозки детей, оценку состояния дорожного полотна и работы коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае микроавтобус с детьми попал в ДТП.