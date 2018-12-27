Минтранс поддержал введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч
Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство поддержит введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в других странах превышение скорости на 10 км/ч является пределом для нештрафуемого порога.
Реклама
Он также добавил, что в настоящее время на скоростных участках федеральных трасс аварийность ниже, чем на тех, которые построены под 90 км/ч.
Дитрих подчеркнул, что на некоторых дорогах России может быть повышена скорость движения.
Ранее сообщалось, что в России могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.