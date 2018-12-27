Минтранс поддержал введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч

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Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство поддержит введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в других странах превышение скорости на 10 км/ч является пределом для нештрафуемого порога.

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Он также добавил, что в настоящее время на скоростных участках федеральных трасс аварийность ниже, чем на тех, которые построены под 90 км/ч.

Дитрих подчеркнул, что на некоторых дорогах России может быть повышена скорость движения.

Ранее сообщалось, что в России могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.