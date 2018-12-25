В Крыму назвали сроки запуска трассы «Таврида»

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Движение по первому участку трассы «Таврида» будет запущено в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтранса Крыма.

Отмечается, что будет открыто движение легковых и грузовых автомобилей по участку от Керчи до Симферополя длиной 190 км. Кроме того, на нескольких участках дороги общей протяженностью 4,6 км будут открыты объезды.

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В крымском минтрансе добавили, что после открытия участка трассы на нем будет действовать ограничение скорости в 60 км/ч. Кроме того, в местах, где на дорогу выезжает технологический транспорт, введут дополнительные ограничения. После ввода в эксплуатацию максимальная скорость движения по «Тавриде» будет составлять 90 км/ч.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил готовность трассы.