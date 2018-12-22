На северо-востоке Москвы автомобиль протаранил ограждение и упал в реку

В столичном МЧС проинформировали об автомобиле, который протаранил ограждение на Русаковской набережной, а затем упал в реку Яузу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 21 декабря примерно в 23.22 мск. Транспортное средство упало в реку. При этом находившемуся в салоне человеку понадобилась помощь спасателей и медиков.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин пассажирский автобус упал в реку Янцзы.