В ГИБДД хотят регулярно проверять водителей на знание ПДД

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Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил за проведение повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоврения, пишет «Коммерсантъ».

Черников назвал предложение о повторной проверке знания ПДД «хорошей инициативой», однако обратил внимание на то, что ее реализация потребует больших ресурсов. Он также подчеркнул, что подобные проверки могут проводиться добровольно.

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Среди других возможных изменений начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков назвал также создание электронного реестра медицинских справок, которые выдаются в ходе обучения в автошколах, а также запрет на открытие категории D, которая необходима для вождения автобусов при отсутствии стажа вождения в рамках других категорий.

Ранее сообщалось, что в России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.