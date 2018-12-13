ГИБДД разрешит садиться за руль без документов

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что в ведомстве готовятся к новому этапу в определении личности водителя транспортного средства, для которого иметь при себе документы будет необязательно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, уже закуплены почти 22 тыс. специальных планшетов, позволяющих идентифицировать человека по фотографии.

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«Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему», — сказал Черников.

Он добавил, что программное обеспечение сравнит сделанную инспектором фотографию с той, которая уже имеется в базе Госавтоинспекции. Черников подчеркнул, что в настоящее время эта технология только тестируется.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет.