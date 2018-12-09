Под Владимиром автомобиль столкнулся с автобусом

Во Владимирской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.

По данным ведомства, в аварии погиб водитель легкового автомобиля — мужчина 1996 года рождения, еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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Как отмечается, ДТП произошло около 18.20 мск на 19 километре федеральной трассы М7 «Волга».

Ранее сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек.