В Крыму автомобиль врезался в дерево, есть жертвы

В ГИБДД России проинформировали о ДТП в Крыму, при котором погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на 13 км дороги Саки – Орловка в 22.40. Водитель Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в дерево, так как не справился с управлением.

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«В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, один человек пострадал», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошло ДТП с участием «скорой».